«Идём в правильном направлении». Чжичжэнь — о развитии тенниса в Китае

Китайский теннисист Чжан Чжичжэнь высказался о положении, в котором сейчас находится теннис в Китае, заявив, что всё развивается в правильном направлении.

«Мы переживаем великолепный момент. Вчера, например, я не ожидал увидеть так много людей, наблюдающих за нашими тренировками. И Джерри Шанг, и я тренировались, и мы видели много людей вокруг кортов, и это здорово, потому что тренировка может быть для людей не такой весёлой, как просмотр игры. Многие решили посмотреть тренировку, и это меня удивило. Мы идём в правильном направлении», — сказал Чжичжэнь на пресс-конференции.

На турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) Чжан Чжичжэнь встретится с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиным.