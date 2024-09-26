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«Идём в правильном направлении». Чжичжэнь — о развитии тенниса в Китае

«Идём в правильном направлении». Чжичжэнь — о развитии тенниса в Китае
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Китайский теннисист Чжан Чжичжэнь высказался о положении, в котором сейчас находится теннис в Китае, заявив, что всё развивается в правильном направлении.

«Мы переживаем великолепный момент. Вчера, например, я не ожидал увидеть так много людей, наблюдающих за нашими тренировками. И Джерри Шанг, и я тренировались, и мы видели много людей вокруг кортов, и это здорово, потому что тренировка может быть для людей не такой весёлой, как просмотр игры. Многие решили посмотреть тренировку, и это меня удивило. Мы идём в правильном направлении», — сказал Чжичжэнь на пресс-конференции.

На турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) Чжан Чжичжэнь встретится с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиным.

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