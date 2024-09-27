Виктор Янчук заявил, что Алибек Качмазов в скором времени войдёт в топ-50 рейтинга ATP

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал успешное выступление 179-й ракетки мира Алибека Качмазова на хардовом турнире категории ATP-250 в Чэнду (Китай).

«По игре он соответствует уровню 50 лучших игроков мира, думаю, он в обозримом будущем туда пробьётся, а там и до топ-20 недалеко. Приятно, что в нашем теннисе появилось ещё одно имя, думаю, скоро мы все будем пристальнее за ним следить, у него хороший потенциал», — приводит слова Янчука ТАСС.

Напомним, 22-летний Алибек Качмазов на турнире в Чэнду в своём первом полуфинале уровня ATP уступил итальянскому теннисисту Лоренцо Музетти со счётом 4:6: 2:6. Он поднялся на 73 строчки в рейтинге ATP и впервые вошёл в топ-200.