«Чувствовал, что не хватает сил и ритма». Шелтон — о победе в матче с Опелкой в Токио

Американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал победу в матче со своим соотечественником Райлли Опелкой в первом круге турнира категории ATP-500 в Токио (Япония).

«Думаю, начало было трудным. Чувствовал, что мне немного не хватает сил и ритма. Мне показалось, что Райлли очень хорошо подавал и принимал мяч, и это усложняло ситуацию. Когда ты играешь с таким человеком, как Райлли, лёгкого матча не получится. Доволен тем, как играл», — приводит слова Шелтона официальный сайт ATP.

Напомним, матч Шелтона и Опелки завершился со счётом 3:6, 6:1, 6:4 в пользу Бена Шелтона. В следующем круге он встретится с аргентинским теннисистом Мариано Навоне.