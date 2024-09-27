Гаэль Монфис — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся не ранее 7:30

Сегодня, 27 сентября, на мужском хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине состоится матч первого круга, в котором встретятся пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (третий посев на турнире) и 46-й номер рейтинга ATP Гаэль Монфис из Франции. Встреча начнётся не ранее 7:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Медведев подходит к игре с Монфисом на фоне трёх поражений подряд — после вылета в 1/4 финала US Open от первой ракетки мира и будущего победителя турнира итальянца Янника Синнера (2:6, 6:1, 1:6, 4:6) Даниил дважды проиграл на Кубке Лэйвера американцам Фрэнсису Тиафо (6:3, 4:6, 5:10) и Бену Шелтону (7:6 (8:6), 5:7, 7:10), последний матч состоялся 22 сентября.

Монфис 29 августа проиграл датчанину Касперу Рууду во втором круге US Open (4:6, 2:6, 6:2, 6:7 (3:7)).