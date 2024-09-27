Андрей Рублёв — Пабло Карреньо-Буста: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся с 13:30

Сегодня, 27 сентября, на мужском хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине состоится матч первого круга, в котором встретятся шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (четвёртый посев на турнире) и 201-й номер рейтинга ATP Пабло Карреньо-Буста из Испании. Встреча начнётся не ранее 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Рублёв свой предыдущий матч провёл 1 сентября, уступив в четвёртом круге US Open — 2024 болгарину Григору Димитрову (3:6, 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 3:6). Карреньо-Буста в последней одиночной встрече обыграл 15 сентября австралийца Джордана Томпсона в матче Кубка Дэвиса (2:6, 6:2, 7:6 (7:3)).