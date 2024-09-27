Джек Дрейпер победил второго сеяного Хуберта Хуркача во 2-м круге ATP-500 в Токио
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В ночь с 26 на 27 сентября мск на мужском теннисном турнире категории ATP-500 в японском Токио завершился матч второго круга между восьмой ракеткой мира поляком Хубертом Хуркачем (второй посев на турнире) и 20-м в мировом рейтинге британцем Джеком Дрейпером. Победу в двух сетах одержал Дрейпер — 6:4, 6:4.
Токио (м). 2-й круг
27 сентября 2024, пятница. 05:10 МСК
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
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Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Дрейпер 11 раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал два из семи брейк-пойнтов. Хуркач выполнил 11 эйсов при пяти двойных ошибках и не выиграл за матч ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.
В 1/4 финала ATP-500 в Токио Дрейпер встретится с победителем матча между 36-й ракеткой мира американцем Брэндоном Накашимой и 18-м в мировом рейтинге Уго Умбером из Франции.
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