Джек Дрейпер победил второго сеяного Хуберта Хуркача во 2-м круге ATP-500 в Токио

В ночь с 26 на 27 сентября мск на мужском теннисном турнире категории ATP-500 в японском Токио завершился матч второго круга между восьмой ракеткой мира поляком Хубертом Хуркачем (второй посев на турнире) и 20-м в мировом рейтинге британцем Джеком Дрейпером. Победу в двух сетах одержал Дрейпер — 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Дрейпер 11 раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал два из семи брейк-пойнтов. Хуркач выполнил 11 эйсов при пяти двойных ошибках и не выиграл за матч ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В 1/4 финала ATP-500 в Токио Дрейпер встретится с победителем матча между 36-й ракеткой мира американцем Брэндоном Накашимой и 18-м в мировом рейтинге Уго Умбером из Франции.