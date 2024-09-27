Роман Сафиуллин обыграл Вавринку и встретится с Синнером во 2-м круге ATP-500 в Пекине
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В ночь с 26 на 27 сентября мск на мужском турнире категории ATP-500 в Пекине завершился матч первого круга между 69-й ракеткой мира российским теннисистом Романом Сафиуллиным и 233-м в мировой классификации Стэном Вавринкой из Швейцарии. Победа в двух партиях осталась за Сафиуллиным — 6:3, 6:4.
Пекин (м). 1-й круг
27 сентября 2024, пятница. 06:05 МСК
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|4
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Сафиуллин 11 раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. Вавринка выполнил пять эйсов при трёх двойных ошибках и не выиграл за матч ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.
В матче второго круга турнира ATP-500 в Пекине Роман Сафиуллин сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
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