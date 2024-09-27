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Роман Сафиуллин — Стэн Вавринка, результат матча 27 сентября 2024, счет 2:0 (6:3, 6:4), 1-й круг ATP-500 в Пекине

Роман Сафиуллин обыграл Вавринку и встретится с Синнером во 2-м круге ATP-500 в Пекине
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В ночь с 26 на 27 сентября мск на мужском турнире категории ATP-500 в Пекине завершился матч первого круга между 69-й ракеткой мира российским теннисистом Романом Сафиуллиным и 233-м в мировой классификации Стэном Вавринкой из Швейцарии. Победа в двух партиях осталась за Сафиуллиным — 6:3, 6:4.

Пекин (м). 1-й круг
27 сентября 2024, пятница. 06:05 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Сафиуллин 11 раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. Вавринка выполнил пять эйсов при трёх двойных ошибках и не выиграл за матч ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.

В матче второго круга турнира ATP-500 в Пекине Роман Сафиуллин сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Календарь ATP-500 в Пекине
Турнирная сетка ATP-500 в Пекине
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