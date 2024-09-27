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Гаэль Монфис — Даниил Медведев: россиянин взял первый сет на ATP-500 в Пекине

Гаэль Монфис — Даниил Медведев: россиянин взял первый сет на ATP-500 в Пекине
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В эти минуты на мужском теннисном турнире категории ATP-500 в Пекине проходит матч первого круга между пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым (третий посев на турнире) и 46-м номером мирового рейтинга французом Гаэлем Монфисом.

Пекин (м). 1-й круг
27 сентября 2024, пятница. 07:50 МСК
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Первая партия матча осталась за Даниилом Медведевым со счётом 6:3.

Продолжительность сета составила 47 минут. Медведев начал с брейка, но тут же отдал свою подачу Монфису. Со счёта 1:2 российский теннисист взял три гейма подряд с новым брейком и повёл 4:2. После обмена своими подачами в девятом гейме при счёте 5:3 в свою пользу Медведев в третий раз взял подачу соперника и забрал партию.

Календарь ATP-500 в Пекине
Турнирная сетка ATP-500 в Пекине
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