Потапова проиграла в матче второго круга турнира WTA-1000 в Пекине
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Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла пройти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче второго круга Потапова проиграла представительнице Бельгии Гретье Миннен. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:4.
Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2024, пятница. 06:05 МСК
Гретье Миннен
Г. Миннен
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|4
Анастасия Потапова
А. Потапова
Продолжительность матча составила 2 часа 32 минуты. В рамках поединка Потапова выполнила шесть подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18. На счету её соперницы один эйс, 10 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми.
Турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8 955 610.
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