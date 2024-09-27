Диана Шнайдер уверенно обыграла Софью Кенин во втором круге турнира в Пекине

Завершился матч второго круга теннисного турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором встречались 16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и американка Софья Кенин, занимающая 168-ю строчку в рейтинге WTA. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу россиянки.

Матч продолжался 1 час 8 минут. Российская теннисистка выполнила семь эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Кенин одна подача навылет, столько же двойных ошибок и единственный выигранный брейк-пойнт из трёх.

В третьем круге турнира в Пекине Шнайдер встретится с победительницей встречи между 31-й ракеткой мира из Польши Магдаленой Френх и американской теннисисткой Алисией Паркс (128-я в рейтинге WTA).