Диана Шнайдер уверенно обыграла Софью Кенин во втором круге турнира в Пекине
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Завершился матч второго круга теннисного турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором встречались 16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и американка Софья Кенин, занимающая 168-ю строчку в рейтинге WTA. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу россиянки.
Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2024, пятница. 08:05 МСК
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
0 : 2
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Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Матч продолжался 1 час 8 минут. Российская теннисистка выполнила семь эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Кенин одна подача навылет, столько же двойных ошибок и единственный выигранный брейк-пойнт из трёх.
В третьем круге турнира в Пекине Шнайдер встретится с победительницей встречи между 31-й ракеткой мира из Польши Магдаленой Френх и американской теннисисткой Алисией Паркс (128-я в рейтинге WTA).
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