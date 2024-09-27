Даниил Медведев обыграл Гаэля Монфиса и вышел во 2-й круг турнира ATP-500 в Пекине
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В ночь с 26 на 27 сентября мск на мужском турнире категории ATP-500 в Пекине завершился матч первого круга между пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым (третий посев на турнире) и 46-м номером мирового рейтинга французом Гаэлем Монфисом. Победа в двух партиях осталась за Медведевым — 6:3, 6:4.
Пекин (м). 1-й круг
27 сентября 2024, пятница. 07:50 МСК
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
0 : 2
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Медведев два раза подал навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. Монфис выполнил один эйс при восьми двойных ошибках и выиграл за матч два брейк-пойнта из шести заработанных.
Во втором круге турнира ATP-500 в Пекине Даниил Медведев сыграет с 44-й ракеткой мира французом Адрианом Маннарино.
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