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Гаэль Монфис — Даниил Медведев, результат матча 27 сентября 2024, счет 0:2 (3:6, 4:6), 1-й круг ATP-500 в Пекине

Даниил Медведев обыграл Гаэля Монфиса и вышел во 2-й круг турнира ATP-500 в Пекине
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В ночь с 26 на 27 сентября мск на мужском турнире категории ATP-500 в Пекине завершился матч первого круга между пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым (третий посев на турнире) и 46-м номером мирового рейтинга французом Гаэлем Монфисом. Победа в двух партиях осталась за Медведевым — 6:3, 6:4.

Пекин (м). 1-й круг
27 сентября 2024, пятница. 07:50 МСК
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Медведев два раза подал навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. Монфис выполнил один эйс при восьми двойных ошибках и выиграл за матч два брейк-пойнта из шести заработанных.

Во втором круге турнира ATP-500 в Пекине Даниил Медведев сыграет с 44-й ракеткой мира французом Адрианом Маннарино.

Календарь ATP-500 в Пекине
Турнирная сетка ATP-500 в Пекине
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