Вероника Кудерметова вышла в третий круг Пекина, где может встретиться с Джессикой Пегулой
Поделиться
Завершился матч второго круга турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором 39-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в трёх сетах обыграла занимающую 50-е место в мировом рейтинге
хозяйку корта Ван Синьюй — 3:6, 6:4, 7:5.
Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2024, пятница. 09:00 МСК
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|4
|5
Ван Синьюй
В. Синьюй
Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты. Россиянка пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. Ван Синьюй выполнила один эйс при четырёх двойных ошибках и выиграла за матч четыре брейк-пойнта из пяти заработанных.
Соперницей Кудерметовой в 1/16 финала соревнований в Пекине станет победительница встречи между третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой и Диан Парри из Франции.
Комментарии
- 27 сентября 2024
-
12:56
-
12:54
-
12:30
-
12:28
-
11:56
-
11:44
-
11:33
-
11:31
-
11:08
-
10:30
-
10:16
-
09:53
-
09:42
-
09:19
-
09:12
-
08:43
-
08:34
-
08:30
-
08:00
-
07:28
-
06:39
-
05:18
-
02:59
-
00:57
-
00:46
- 26 сентября 2024
-
23:39
-
23:12
-
22:33
-
22:00
-
21:49
-
21:00
-
20:40
-
20:13
-
20:12
-
19:11