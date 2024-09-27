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Вероника Кудерметова вышла в третий круг Пекина, где может встретиться с Джессикой Пегулой

Вероника Кудерметова вышла в третий круг Пекина, где может встретиться с Джессикой Пегулой
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Завершился матч второго круга турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором 39-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в трёх сетах обыграла занимающую 50-е место в мировом рейтинге
хозяйку корта Ван Синьюй — 3:6, 6:4, 7:5.

Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2024, пятница. 09:00 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7
6 		4 5
         
Ван Синьюй
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй

Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты. Россиянка пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. Ван Синьюй выполнила один эйс при четырёх двойных ошибках и выиграла за матч четыре брейк-пойнта из пяти заработанных.

Соперницей Кудерметовой в 1/16 финала соревнований в Пекине станет победительница встречи между третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой и Диан Парри из Франции.

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