Вероника Кудерметова вышла в третий круг Пекина, где может встретиться с Джессикой Пегулой

Завершился матч второго круга турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором 39-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в трёх сетах обыграла занимающую 50-е место в мировом рейтинге

хозяйку корта Ван Синьюй — 3:6, 6:4, 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты. Россиянка пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. Ван Синьюй выполнила один эйс при четырёх двойных ошибках и выиграла за матч четыре брейк-пойнта из пяти заработанных.

Соперницей Кудерметовой в 1/16 финала соревнований в Пекине станет победительница встречи между третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой и Диан Парри из Франции.