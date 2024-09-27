Даниил Медведев достиг отметки в 40 выигранных матчей в 2024 году
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Сегодня, 27 сентября, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обыграл француза Гаэля Монфиса (6:3, 6:4) в первом круге турнира категории ATP-500 в Пекине. Он одержал 40-ю победу в этом году и стал восьмым теннисистом в мужском туре, достигшим этой отметки.
Пекин (м). 1-й круг
27 сентября 2024, пятница. 07:50 МСК
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
0 : 2
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Во втором круге турнира ATP-500 в Пекине Даниил Медведев сыграет с 44-й ракеткой мира французом Адрианом Маннарино.
Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший Медведева со счётом 7:6, 7:6.
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