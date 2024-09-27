Даниил Медведев проводит шестой сезон с 40+ победами за календарный год

Сегодня, 27 сентября, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал 40-ю победу в 2024 году, обыграв француза Гаэля Монфиса (6:3, 6:4) в первом круге турнира категории ATP-500 в Пекине. Это шестой сезон российского спортсмена с 40+ победами за календарный год.

Во втором круге турнира ATP-500 в Пекине Даниил Медведев сыграет с 44-й ракеткой мира ещё одним представителем Франции Адрианом Маннарино.

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший Медведева со счётом 7:6, 7:6.