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Анна Калинская с трудом победила квалифаершу из США во 2-м круге турнира в Пекине

Анна Калинская с трудом победила квалифаершу из США во 2-м круге турнира в Пекине
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14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине. В своём стартовом матче она в трёх сетах обыграла американку Хейли Баптист, занимающую 111-ю строчку в рейтинге WTA — 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5). Спортсменка из США пробилась в основную сетку Пекина через квалификационный раунд.

Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2024, пятница. 09:30 МСК
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 2 6 5
3 		7 7 7 7
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Матч продолжался 2 часа 58 минут. Российская теннисистка выполнила три подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Баптист 10 эйсов, четыре двойные ошибки и пять выигранных брейк-пойнтов из восьми.

Соперницей Калинской в 1/16 финала соревнований в столице Китая станет победительница матча между 28-й ракеткой мира Лейлой Фернандес из Канады и американкой Питон Стирнс (46-я в рейтинге WTA).

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