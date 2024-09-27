Анна Калинская с трудом победила квалифаершу из США во 2-м круге турнира в Пекине

14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине. В своём стартовом матче она в трёх сетах обыграла американку Хейли Баптист, занимающую 111-ю строчку в рейтинге WTA — 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5). Спортсменка из США пробилась в основную сетку Пекина через квалификационный раунд.
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Матч продолжался 2 часа 58 минут. Российская теннисистка выполнила три подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Баптист 10 эйсов, четыре двойные ошибки и пять выигранных брейк-пойнтов из восьми.
Соперницей Калинской в 1/16 финала соревнований в столице Китая станет победительница матча между 28-й ракеткой мира Лейлой Фернандес из Канады и американкой Питон Стирнс (46-я в рейтинге WTA).
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