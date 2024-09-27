Даниил Медведев обратился к болельщикам на китайском языке после победы над Монфисом

Сегодня, 27 сентября, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обыграл француза Гаэля Монфиса (6:3, 6:4) в первом круге турнира категории ATP-500 в Пекине. После матча россиянин поговорил с болельщиками на китайском языке.

Медведев: Се се (приветственные крики с трибун).

Медведев: Я не знаю много слов. Xiè xie и Ni Hao. Вот и всё. Я постараюсь узнать больше. Чем больше я остаюсь в Китае, тем больше матчей играю. Давайте поставим себе цель. Одна новая фраза за матч. Если выиграю следующий матч, то что-нибудь скажу. Если проиграю, ну, никаких фраз.

Во втором круге турнира ATP-500 в Пекине российский теннисист сыграет с 44-й ракеткой мира французом Адрианом Маннарино.

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. В прошлом году Даниил Медведев дошёл до финала соревнований в Пекине, уступив итальянцу Яннику Синнеру в матче за титул (6:7, 6:7).