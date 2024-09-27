Карлос Алькарас обыграл Джованни Мпетчи Перрикара в первом круге турнира в Пекине
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй круг турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай). В первом раунде он в двух сетах обыграл француза Джованни Мпетчи Перрикара (51-й номер рейтинга ATP) — 6:4, 6:4.
Пекин (м). 1-й круг
27 сентября 2024, пятница. 10:10 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
0 : 2
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
Во втором круге соревнований в Китае Алькарас встретится с 39-й ракеткой мира Таллоном Грикспором из Нидерландов.
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