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Карлос Алькарас обыграл Джованни Мпетчи Перрикара в первом круге турнира в Пекине

Карлос Алькарас обыграл Джованни Мпетчи Перрикара в первом круге турнира в Пекине
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй круг турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай). В первом раунде он в двух сетах обыграл француза Джованни Мпетчи Перрикара (51-й номер рейтинга ATP) — 6:4, 6:4.

Пекин (м). 1-й круг
27 сентября 2024, пятница. 10:10 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Во втором круге соревнований в Китае Алькарас встретится с 39-й ракеткой мира Таллоном Грикспором из Нидерландов.

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