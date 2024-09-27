Чжан Шуай — самая низкорейтинговая теннисистка, победившая в Пекине игрока из топ-10

Сегодня, 27 сентября, 595-я ракетка мира китайская теннисистка Чжан Шуай во втором круге турнира WTA-1000 в Пекине одержала победу над американкой Эммой Наварро, занимающей восьмое место в рейтинге WTA. Китаянка стала самым низкорейтинговым игроком, победившим теннисистку из топ-10 на China Open с момента основания турнира в 2004 году.
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Напомним, в Пекине бывшая 22-я ракетка мира Чжан Шуай прервала рекордную серию поражений на турнирах WTA. В период с февраля 2023 по сентябрь 2024 года Чжан Шуай проиграла 24 матча подряд в одиночном разряде. Это антирекорд не только среди игроков WTA-тура, но и ATP.
Следующей соперницей Чжан Шуай на домашнем «тысячнике» станет 94-я ракетка мира бельгийка Гретье Миннен, обыгравшая во втором круге россиянку Анастасию Потапову (7:5, 2:6, 6:4).
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