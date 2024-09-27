Паула Бадоса вышла в третий круг в Пекине, где может сыграть с Екатериной Александровой

Завершился матч второго круга теннисного турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором встречались 19-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса и Виктория Томова из Болгарии, занимающая 51-ю строчку в рейтинге WTA. Встреча закончилась уверенной победой представительницы Испании — 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 26 минут. Испанская теннисистка выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Томовой один выигранный брейк-пойнт из шести. Она не совершила ни одного эйса и допустила две двойные ошибки.

В третьем круге турнира в Пекине Бадоса встретится с победительницей встречи между 33-й ракеткой мира россиянкой Екатериной Александровой и словацкой теннисисткой Ребеккой Шрамковой (61-я в рейтинге WTA).