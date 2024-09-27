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Паула Бадоса вышла в третий круг в Пекине, где может сыграть с Екатериной Александровой

Паула Бадоса вышла в третий круг в Пекине, где может сыграть с Екатериной Александровой
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Завершился матч второго круга теннисного турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором встречались 19-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса и Виктория Томова из Болгарии, занимающая 51-ю строчку в рейтинге WTA. Встреча закончилась уверенной победой представительницы Испании — 6:3, 6:2.

Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2024, пятница. 10:20 МСК
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Виктория Томова
Болгария
Виктория Томова
В. Томова

Матч продолжался 1 час 26 минут. Испанская теннисистка выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Томовой один выигранный брейк-пойнт из шести. Она не совершила ни одного эйса и допустила две двойные ошибки.

В третьем круге турнира в Пекине Бадоса встретится с победительницей встречи между 33-й ракеткой мира россиянкой Екатериной Александровой и словацкой теннисисткой Ребеккой Шрамковой (61-я в рейтинге WTA).

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