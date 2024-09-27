Экс-россиянка Элина Аванесян вышла в третий круг турнира в Пекине

Экс-россиянка 47-я ракетка мира Элина Аванесян, выступающая за Армению, успешно преодолела второй круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче 1/32 финала она в трёх сетах обыграла американку Кэролайн Доулхайд - 6:3, 5:7, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. Армянская теннисистка ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Доулхайд 5 выигранных брейк-пойнтов из 11, она не выполнила ни одного эйса и совершила четыре двойные ошибки.

В третьем круге турнира в Пекине Аванесян сыграет с украинкой Юлией Стародубцевой, занимающей 115-ю строчку в рейтинге WTA.