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Экс-россиянка Элина Аванесян вышла в третий круг турнира в Пекине

Экс-россиянка Элина Аванесян вышла в третий круг турнира в Пекине
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Экс-россиянка 47-я ракетка мира Элина Аванесян, выступающая за Армению, успешно преодолела второй круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче 1/32 финала она в трёх сетах обыграла американку Кэролайн Доулхайд - 6:3, 5:7, 6:2.

Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2024, пятница. 10:45 МСК
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 2
6 		5 6
         
Элина Аванесян
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Матч продолжался 2 часа 5 минут. Армянская теннисистка ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Доулхайд 5 выигранных брейк-пойнтов из 11, она не выполнила ни одного эйса и совершила четыре двойные ошибки.

В третьем круге турнира в Пекине Аванесян сыграет с украинкой Юлией Стародубцевой, занимающей 115-ю строчку в рейтинге WTA.

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