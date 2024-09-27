«Мы не лучшие друзья». Даниил Медведев — об отношениях с Александром Зверевым

Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о своих взаимоотношениях с Александром Зверевым из Германии, занимающим вторую строчку в рейтинге ATP.

«Мы не лучшие друзья, это правда, но я думаю, что все мы (в команде на Кубке Лэйвера. — Прим. «Чемпионата») уважаем друг друга. Люди преувеличивают какие-то вещи, особенно в соцсетях. Это происходило со мной, Сашей, Стефаносом Циципасом. Временами мы спорили. Иногда кто-то мог что-то плохое сказать на пресс-конференции. И это нормально. Через месяц мы даже не помним этого. На Кубке Лэйвера мы поддерживали друг друга как никогда раньше», — приводит слова Медведева Sport24 со ссылкой на Tennisworldusa.

Кубок Лэйвера — 2024 проходил с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). Победу в пятый раз в истории турнира одержала команда Европы, одолев команду мира со счётом 13-11. Даниил Медведев был включён в европейскую команду. Его партнёрами были болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции. Капитан — швед Бьорн Борг.