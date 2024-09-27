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Джессика Пегула вышла в третий круг турнира в Пекине, где сыграет с Вероникой Кудерметовой

Джессика Пегула вышла в третий круг турнира в Пекине, где сыграет с Вероникой Кудерметовой
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Завершился матч второго круга турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула в двух сетах обыграла Диан Парри из Франции (53-я в рейтинге WTA) — 6:1, 7:6 (7:4).

Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2024, пятница. 12:00 МСК
Диан Парри
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 4
6 		7 7
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Матч продолжался 1 час 36 минут. Спортсменки сделали по пять эйсов и допустили по три двойные ошибки. Американская теннисистка реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Парри один выигранный брейк-пойнт из четырёх.

В 1/16 финала соревнований в Пекине Пегула встретится с 39-й ракеткой мира российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой, которая в своём матче второго круга обыграла китаянку Ван Синьюй (3:6, 6:4, 7:5).

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