Джессика Пегула вышла в третий круг турнира в Пекине, где сыграет с Вероникой Кудерметовой

Завершился матч второго круга турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула в двух сетах обыграла Диан Парри из Франции (53-я в рейтинге WTA) — 6:1, 7:6 (7:4).

Матч продолжался 1 час 36 минут. Спортсменки сделали по пять эйсов и допустили по три двойные ошибки. Американская теннисистка реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Парри один выигранный брейк-пойнт из четырёх.

В 1/16 финала соревнований в Пекине Пегула встретится с 39-й ракеткой мира российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой, которая в своём матче второго круга обыграла китаянку Ван Синьюй (3:6, 6:4, 7:5).