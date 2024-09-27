Наоми Осака одержала волевую победу над Юлией Путинцевой во 2-м круге турнира в Пекине
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Завершился матч второго круга теннисного турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором 32-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева уступила Наоми Осаке из Японии (73-я в рейтинге WTA). Встреча закончилась со счётом 3:6, 6:4, 6:2 в пользу японки.
Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2024, пятница. 12:10 МСК
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
|6
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|4
|2
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Матч продолжался 1 час 48 минут. Путинцева выполнила четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. Японская теннисистка шесть раз подала навылет, также сделала две двойные ошибки и выиграла пять брейк-пойнтов из семи.
Соперницей Осаки в 1/16 финала соревнований в Пекине станет 60-я ракетка мира Кэти Волынец из США.
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