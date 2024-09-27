Тренер Соболенко Дубров: борьба за первую строчку не даст расслабиться после US Open

Тренер второй ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко Антон Дубров высказался о мотивации спортсменки в контексте борьбы за первую строчку рейтинга WTA.

«Думаю, после такого успеха — если мы говорим про «Шлем» — требуется лучше восстановиться эмоционально. Потому что эмоциональная часть очень влияет на физическое состояние: как быстро перезагрузиться? После Австралии это получилось сделать очень медленно. Возможно, и потому, что какие-то крупные турниры были далеко. Думаю, что сейчас, когда мы смотрим на конец сезона и видим, что из турниров будем играть два «тысячника» и Итоговый, есть шанс побороться за первую строчку и закончить сезон на первом месте, ты не даешь себе до конца расслабиться», – сказал Дубров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.