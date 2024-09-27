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Марта Костюк неожиданно проиграла 60-й ракетке мира из США во 2-м круге турнира в Пекине

Марта Костюк неожиданно проиграла 60-й ракетке мира из США во 2-м круге турнира в Пекине
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18-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выйти во второй круг хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине. В первом раунде она в двух сетах уступила 60-й ракетке мира Кэти Волынец из США — 5:7, 3:6.

Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2024, пятница. 12:00 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Кэти Волынец
США
Кэти Волынец
К. Волынец

Матч продолжался 1 час 45 минут. Костюк выполнила один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. Американская теннисистка ни разу не подала навылет и не сделала ни одной двойной ошибки. Она выиграла 8 брейк-пойнтов из 12.

В третьем круге турнира в Пекине Волынец сыграет с победительницей встречи между 32-й ракеткой мира казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой и Наоми Осакой из Японии, занимающей 73-ю строчку в рейтинге WTA.

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