Марта Костюк неожиданно проиграла 60-й ракетке мира из США во 2-м круге турнира в Пекине
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18-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выйти во второй круг хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине. В первом раунде она в двух сетах уступила 60-й ракетке мира Кэти Волынец из США — 5:7, 3:6.
Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2024, пятница. 12:00 МСК
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|3
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|6
Кэти Волынец
К. Волынец
Матч продолжался 1 час 45 минут. Костюк выполнила один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. Американская теннисистка ни разу не подала навылет и не сделала ни одной двойной ошибки. Она выиграла 8 брейк-пойнтов из 12.
В третьем круге турнира в Пекине Волынец сыграет с победительницей встречи между 32-й ракеткой мира казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой и Наоми Осакой из Японии, занимающей 73-ю строчку в рейтинге WTA.
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