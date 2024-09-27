«К самому Яннику вопросов ноль». Тренер Соболенко — о допинг-пробах Синнера

Тренер второй ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко Антон Дубров высказался о допинговом скандале вокруг лидера рейтинга у мужчин итальянца Янника Синнера.

«Первая реакция на все заголовки про допинг-пробу — шок. Потом всматриваешься, там пишут про одну миллиардную дозу на грамм. Я не совсем понимал, как это может быть сопоставимо с тем, каким образом вещество могло оказаться [в организме]. Явное дело, что тот процент, который нашли, катастрофически мал — это практически ноль. Единственный вопрос не к ним, а к тем, кто вёл разбирательство: возможно, что очень плохо доносится [информация] до других людей. Возможно, у них нет таких возможностей: здесь рассмотрение заняло несколько дней, они сработали круто и быстро. Наверное, так и должно быть, так правильно, если всё доказано. Но в тот же момент есть люди, которые годами участвуют в разбирательствах, и их могут оправдать, а они потеряют год-полтора. Максимально непрозрачен вопрос рассмотрения всех апелляций. Но к самой команде, к самому Яннику у меня лично вопросов вообще ноль», – сказал Дубров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.