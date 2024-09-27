Тренер Соболенко: раньше она уходила в дикие стрессы и теряла контроль

Тренер второй ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко Антон Дубров рассказал о работе со спортсменкой, акцентировав внимание на психологическом аспекте.

«Думаю, плюс Арины в том, что у неё есть возможность активизироваться. На раннем этапе карьеры она уходила в дикие стрессы и начинала не то чтобы отдавать силы, но торопиться, играть агрессивно, вести себя громко и таким образом просто теряла контроль. Сейчас она научилась лучше направлять стресс туда, где может его контролировать, добавить давления на соперника. Этот процесс был долгим. Много обсуждали на тренировках, но последнее слово было за ней, потому что она через дикие и тяжёлые матчи нашла подтверждение — это работает: ей не нужно уповать на удачу, а нужно в эти моменты себя немного приостанавливать физически, но добавлять эмоционально. Сейчас она может делать больше на более высоком уровне: даже если играешь финал «Шлема» против американки, где любое её очко будет бурно приветствоваться, ты продолжаешь держать фокус на себе», – сказал Дубров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.