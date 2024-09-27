Екатерина Александрова проиграла Шрамковой в 1-м круге Пекина, допустив 10 двойных ошибок
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Завершился матч второго круга турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором 33-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова уступила в трёх сетах занимающей 61-е место в мировом рейтинге
Ребекке Шрамковой из Словакии — 7:5, 4:6, 3:6.
Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2024, пятница. 13:05 МСК
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
2 : 1
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|6
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|4
|3
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Матч продолжался 2 часа 21 минуту. Александрова выполнила семь эйсов, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету словацкой теннисистки пять подач навылет, две двойные ошибки и 5 выигранных брейк-пойнтов из 11.
В 1/16 финала соревнований в Пекине Шрамкова сыграет с 19-й ракеткой мира испанской теннисисткой Паулой Бадосой.
Комментарии
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