Екатерина Александрова проиграла Шрамковой в 1-м круге Пекина, допустив 10 двойных ошибок

Завершился матч второго круга турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором 33-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова уступила в трёх сетах занимающей 61-е место в мировом рейтинге

Ребекке Шрамковой из Словакии — 7:5, 4:6, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 21 минуту. Александрова выполнила семь эйсов, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету словацкой теннисистки пять подач навылет, две двойные ошибки и 5 выигранных брейк-пойнтов из 11.

В 1/16 финала соревнований в Пекине Шрамкова сыграет с 19-й ракеткой мира испанской теннисисткой Паулой Бадосой.