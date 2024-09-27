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Рублёв — Карреньо-Буста: россиянин повесил «баранку» испанцу в 1-м сете матча в Пекине

Рублёв — Карреньо-Буста: россиянин повесил «баранку» испанцу в 1-м сете матча в Пекине
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В эти минуты проходит матч первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Пекине, в котором встречаются шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (четвёртый посев на турнире) и 201-й номер рейтинга ATP Пабло Карреньо-Буста из Испании. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Пекин (м). 1-й круг
27 сентября 2024, пятница. 14:15 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		4
0 		4
         
Пабло Карреньо-Буста
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста

Рублёв выиграл первый сет, не отдав сопернику ни гейма — 6:0 за 23 минуты.

Ранее Рублёв и Карреньо-Буста провели между собой четыре матча на уровне ATP. Во всех встречах победу праздновал российский теннисист.

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. В прошлом году россиянин Даниил Медведев дошёл до финала соревнований в Пекине, уступив итальянцу Яннику Синнеру в матче за титул (6:7, 6:7).

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