Рублёв — Карреньо-Буста: россиянин повесил «баранку» испанцу в 1-м сете матча в Пекине

В эти минуты проходит матч первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Пекине, в котором встречаются шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (четвёртый посев на турнире) и 201-й номер рейтинга ATP Пабло Карреньо-Буста из Испании. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Рублёв выиграл первый сет, не отдав сопернику ни гейма — 6:0 за 23 минуты.
Ранее Рублёв и Карреньо-Буста провели между собой четыре матча на уровне ATP. Во всех встречах победу праздновал российский теннисист.
Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. В прошлом году россиянин Даниил Медведев дошёл до финала соревнований в Пекине, уступив итальянцу Яннику Синнеру в матче за титул (6:7, 6:7).
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