Тренер Дубров объяснил, как форхенд Соболенко стал самым мощным на US Open

Тренер второй ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко Антон Дубров объяснил, почему у его подопечной такой мощный форхенд.

«Хорошо кушает просто (улыбается). Тут много факторов. Во-первых, Арина тренируется и чётко понимает, что ей надо — мы в этом направлении стараемся двигаться. Бывает такое, что многие игроки на тренировках бьют, а потом на корте кидают свечки, потому что так чувствуют игру. А мы всё, что происходит на матче, стараемся максимально близко переносить на тренировку, чтобы всё на автомате выполняла.

Во-вторых, девушки бьют помягче. Иногда у Арины есть больше времени, и она может зарядить. В-третьих, у пацанов намного выше уровень вращения. Они знают, что если сыграют быстро, а соперник будет стоять на месте, то дадут ему скорость. Так как парни двигаются быстрее и дольше, играют длиннее розыгрыши, они способны брать скорость соперника и использовать. И надо понимать: кто начинает заряжать и бить агрессивнее, тот тратит больше энергии. Важно переключаться. Если пацаны будут всегда заряжать на максимум, у них будет выше средний уровень [форхенда]. Но они будут давать эту скорость и сопернику. Риск ошибки выше. У девушек же мало кто может двигаться по ширине, как Ига, поэтому ты можешь зарядить и получить это преимущество после одного-двух ударов. У парней пара сильных [ударов] ситуации не изменят, они будут только повышать риск.

В-четвёртых, у парней длиннее матчи. Они будут выстраивать игру, понимая, что это возможные пять сетов. И если начинать сразу колотить, то хватит ли тебя так делать всегда? Они больше прощупывают игру, чтобы понимать, где и что они могут делать, при этом тратя меньше энергии. Девчонки более атакующие, так как розыгрыш выстраивается реже. Но это не отменяет того факта, что Арина может бить по мячу сильно», – сказал Дубров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.