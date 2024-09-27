Тренер Соболенко — об укороченных: уровень хороший, но не Федерер

Тренер второй ракетки мира Арины Соболенко Антон Дубров поделился мнением об исполнении дроп-шотов белорусской теннисисткой.

«Рисковать она и раньше умела. Если говорим про укороченные, то добавили их в конце марта, в начале подготовки к грунту. Просто чуть больше добавили по объёму: чем больше делаешь в объёмах, тем больше может получаться. Начинаешь нащупывать, набивать первые шишки. Это такой процесс, который ещё не застолбился. Сейчас она это делает намного чаще, что круто. Если она это сможет комбинировать со всей мощью, то будет усложнять жизнь всем.

Даже играя тот матч третьего круга US Open с Катей, она многие моменты отыгрывала через резаные в защите. Она позволяла себе вернуться, а Катю заставляла сделать ещё один удар со сложного низкого. Да, что-то Александрова сыграла и забила. Но когда понимаешь, что вроде и сыграла здорово, а тебе может вернуться ещё один резаный, тогда начинаешь об этом думать. Это про давление.

Сейчас есть понимание, когда она их может использовать и как их может контролировать: и линию может сыграть, и кроссом, и где скинуть покороче. Это уровень хороший, но не Роджер», – сказал Дубров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.