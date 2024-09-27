Тренер Дубров: на первом месте теперь грунт, «Ролан Гаррос» — некое желание

Тренер второй ракетки мира Арины Соболенко Антон Дубров рассказал, какое покрытие считает главным для белорусской теннисистки.

«Есть такая мысль. Для меня на первом месте стоит грунт, это более крутое. «Ролан Гаррос» — некое желание, потому что, когда мы только начинали с Ариной четыре года назад, она говорила, мол, тут надо пережить грунт, и потом-то уже будем играть. Начали искать, за счёт чего мы можем играть на покрытии, начали менять представление о себе как о грунтовике. Это подтвердилось, во-первых, в Мадриде — взяла там два титула. Во-вторых, в этом году были два финала: Рим и Мадрид. Рим посложнее, так как более медленный грунт, есть высота», – сказал Дубров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Лучшим достижением Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» является выход в полуфинал в 2023 году.