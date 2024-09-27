Андрей Рублёв в трёх сетах обыграл Карреньо-Бусту на старте турнира в Пекине

Завершился матч первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Пекине, в котором встречались шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (четвёртый посев на турнире) и 201-й номер рейтинга ATP Пабло Карреньо-Буста из Испании. Встреча закончилась со счётом 6:0, 4:6, 6:4 в пользу россиянина.
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|4
Матч продолжался 1 час 50 минут. Российский теннисист выполнил 12 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Карреньо-Бусты три подачи навылет, две двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из шести.
Во втором круге турнира в Пекине Рублёв встретится с победителем матча между 43-й ракеткой мира китайским теннисистом Чжан Чжичжэнем и испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, занимающим 43-ю строчку в рейтинге ATP.
- 27 сентября 2024
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
16:08
-
16:00
-
15:31
-
15:30
-
15:25
-
14:42
-
14:15
-
14:04
-
13:56
-
13:47
-
13:36
-
13:30
-
13:26
-
12:56
-
12:54
-
12:30
-
12:28
-
11:56
-
11:44
-
11:33
-
11:31
-
11:08
-
10:30
-
10:16
-
09:53
-
09:42
-
09:19
-
09:12
-
08:43
-
08:34
-
08:30
-
08:00