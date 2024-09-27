Дубров: все внимание к Мирре заслуженно, в свои 17 лет она напоминает Хингис

Тренер второй ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко Антон Дубров высказался о внимании, которое уделяется 17-летней россиянке Мирре Андреевой.

«Это заслуженно хотя бы потому, что ей 17 лет. И в 17 лет она напоминает игрой Мартину Хингис: понимание корта лучше, чем у подавляющего большинства игроков. Она может хорошо использовать любую тактику и силу соперника: лучше понимать, как нейтрализовать их. Что очень важно. Если девочки выходят и надеются на какие-то удары, не играя розыгрыш до конца, то Мирра может атаку нейтрализовать, заставить заново в розыгрыш войти. И когда ты к этому не готов ни физически, ни морально, ты начинаешь где-то больше сливаться.

У неё есть хорошая подача, она играет просто. Но чем проще, тем лучше, потому что ты не пытаешься феерить, а исходишь из простых базовых вещей. Всё сошлось: её симпатичная игра, молодость, которая приковывает внимание, давление, с которым она справляется вполне неплохо. Но вопрос, как она будет развиваться дальше физически и как будет относиться к своей игре как к развитию. Если будет продолжать так же стремиться развиваться, то всё будет.

Что может помешать? Это абсолютно человеческие вещи. Если игроку что-то плохое написали в «Инстаграме», он может сидеть и плакать. И это тоже ломает людей. Сломать людей может и достижение цели, о которой мы даже могли не знать, например, выиграть какой-то турнир. И когда он это преодолевает, он теряет мотивацию и энергию двигаться дальше. И этих причин будет намного больше, нежели желания дальше развиваться. Поэтому чемпионы тем и хороши, что у них нет «зачем», они просто хотят продолжать развиваться и становиться лучше. Они делают акцент: как я могу сделать это эффективнее, как могу стать лучше. И там фокус держится», – сказал Дубров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Мирра Андреева — 22-я ракетка мира, полуфиналистка Открытого чемпионата Франции — 2024, серебряный призёр Олимпиады в Париже в парном разряде.