Тренер Соболенко — о расставании Рыбакиной с тренером: в туре это не обсуждается

Тренер второй ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко Антон Дубров прокомментировал прекращение сотрудничества Еленой Рыбакиной из Казахстана со своим наставником Стефано Вуковым.

«Увидел это в социальных сетях. В туре это не обсуждается. Так как теннис — индивидуальный вид спорта, то команды остаются внутри себя из-за конкуренции. И редко когда ты заходишь в личное пространство.

Это, может, и так, но не понимаю, какие могут быть предпосылки. Порой, когда человек заканчивает с кем-то работу, он на эмоциях может написать в WTA, чтобы его отовсюду удалили. Может быть, это была его просьба. Может, они так разругались, что она подошла к WTA и сказала, чтобы убрали его имя, что он её тренирует. Были свои внутренние дела. Это было в период US Open, не особо хотел писать ему, так как думал максимально оставаться в реальности и внимание держать на своих. Если не будет новостей, напишу Стефано, спрошу, как он», – сказал Дубров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Елена Рыбакина снялась с третьего турнира подряд (US Open, Сеул, Пекин). Спортсменка сообщила в социальных сетях о расставании с хорватским тренером Стефано Вуковым после пяти лет работы.