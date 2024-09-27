Дубров ответил, мешает ли национальность стать Соболенко более популярной

Тренер второй ракетки мира Арины Соболенко Антон Дубров рассказал о проблемах, связанных с национальностью белорусской теннисистки.

«Это точно есть. Но сейчас стало лучше. Когда ты один из самый успешных атлетов нескольких последних лет, то надо благодарить себя, что ты этого добилась. Да, мы все хотим большего. Это к вопросу о том, что, когда нам на девять комплиментов говорят один негативный отзыв, мы думаем вот об этом одном… Да, пиара как личного бренда могло быть больше, но, значит, надо подумать, как это может быть. На сегодня мы не можем вернуться обратно, родиться в другом месте.

Родись мы в Америке, кто бы сказал, что мы бы заиграли? Условия разные, уровень жизни разный: возможно, он другой. И, может быть, только потому, что ты родился в Беларуси и был настолько злой до тенниса и до успеха, смог себя ло успеха этого довести. Сегодня надо подумать, как это масштабировать. Никто не отменяет того, что есть американский рынок. Американцы будут котироваться в стране. И, наверное, мы не можем это контролировать, но можем делать какие-то шаги: показывать и открываться людям и миру. Но тогда мы тратим энергию. Стать более крутым и успешным теннисистом всё-таки будет нам немного легче — это мы можем контролировать. Если туда сильно уйти, то можно потерять теннис и в целом забыться. Может, на фоне остальных её личный бренд смотрится не так, но узнают её намного больше!» – сказал Дубров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.