«Не могу так играть, это не теннис». Алькарас разозлился во время матча на старте Пекина

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас разозлился во время матча на старте турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай). Во время подачи на первый сет он получил второе предупреждение за превышение времени подачи. В первый раз он уже ярко отреагировал на это: «Ни на что не хватает времени». Во второй раз испанец начал злиться и направился прямо к судейскому креслу.

«Я не могу так играть в теннис, это не теннис. Это что такое?.. В моей жизни мне никогда не давали столько предупреждений», — обратился Алькарас к судье.

Отметим, что публика, присутствующая на трибунах, поддержала испанского теннисиста аплодисментами. В конце концов ему в двух сетах удалось обыграть француза Джованни Мпетчи Перрикара (51-й номер рейтинга ATP) — 6:4, 6:4.