«Не могу так играть, это не теннис». Алькарас разозлился во время матча на старте Пекина

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас разозлился во время матча на старте турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай). Во время подачи на первый сет он получил второе предупреждение за превышение времени подачи. В первый раз он уже ярко отреагировал на это: «Ни на что не хватает времени». Во второй раз испанец начал злиться и направился прямо к судейскому креслу.
«Я не могу так играть в теннис, это не теннис. Это что такое?.. В моей жизни мне никогда не давали столько предупреждений», — обратился Алькарас к судье.
Отметим, что публика, присутствующая на трибунах, поддержала испанского теннисиста аплодисментами. В конце концов ему в двух сетах удалось обыграть француза Джованни Мпетчи Перрикара (51-й номер рейтинга ATP) — 6:4, 6:4.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
- 27 сентября 2024
-
17:40
-
17:31
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
16:08
-
16:00
-
15:31
-
15:30
-
15:25
-
14:42
-
14:15
-
14:04
-
13:56
-
13:47
-
13:36
-
13:30
-
13:26
-
12:56
-
12:54
-
12:30
-
12:28
-
11:56
-
11:44
-
11:33
-
11:31
-
11:08
-
10:30
-
10:16
-
09:53
-
09:42
-
09:19
-
09:12
-
08:43