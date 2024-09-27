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«Не могу так играть, это не теннис». Алькарас разозлился во время матча на старте Пекина

«Не могу так играть, это не теннис». Алькарас разозлился во время матча на старте Пекина
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас разозлился во время матча на старте турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай). Во время подачи на первый сет он получил второе предупреждение за превышение времени подачи. В первый раз он уже ярко отреагировал на это: «Ни на что не хватает времени». Во второй раз испанец начал злиться и направился прямо к судейскому креслу.

«Я не могу так играть в теннис, это не теннис. Это что такое?.. В моей жизни мне никогда не давали столько предупреждений», — обратился Алькарас к судье.

Отметим, что публика, присутствующая на трибунах, поддержала испанского теннисиста аплодисментами. В конце концов ему в двух сетах удалось обыграть француза Джованни Мпетчи Перрикара (51-й номер рейтинга ATP) — 6:4, 6:4.

Пекин (м). 1-й круг
27 сентября 2024, пятница. 10:10 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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