Янник Синнер выложил пост с мероприятия по случаю старта турнира ATP-500 в Пекине

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер выложил пост с мероприятия по случаю старта турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

Фото: Личный архив Синнера

«Спасибо за весёлый вечер», — подписал публикацию на личной странице в социальных сетях Синнер.

Напомним, ранее итальянский теннисист вышел во второй круг турнира в Пекине, обыграв соперника из Чили Николаса Харри со счётом 4:6, 6:3, 6:1.

23-летний Янник Синнер — двукратный победитель турниров «Большого шлема», в 2024 году он выиграл Открытый чемпионат Австралии и US Open. Всего в нынешнем сезоне итальянец победил на шести турнирах АТР в одиночном разряде.