Рублёв рассказал, что перенёс операцию, из-за которой мог пропустить китайскую серию

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что перенёс операцию, из-за которой мог полностью пропустить турниры в Китае.

«Не знал, смогу ли сыграть в Китае из-за некоторых проблем, которые у меня были, мне говорили, что шансов сыграть в Китае нет, я должен был месяц пролежать в кровати, но потом всё прошло хорошо, операция прошла успешно. Да, после операции мне сказали, что, возможно, мне повезёт и я попаду в Шанхай. И тогда сказал: ладно, если мне повезло оказаться в Шанхае, то есть шанс оказаться в Пекине. И в итоге я здесь. Так что это был отличный момент для меня, потому что мы даже не ожидали. Последние две недели почти не играл в теннис», — сказал Рублёв в интервью на корте.

На турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) Андрей Рублёв в первом круге обыграл испанского теннисиста Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:0, 4:6, 6:4. В следующем круге россиянин встретится с Алехандро Давидович-Фокиной из Испании.