Джессика Пегула стала второй после Иги Швёнтек по количеству побед на харде с 2020 года

Третья ракетка мира американка Джессика Пегула стала второй теннисисткой после лидера рейтинга WTA Иги Швёнтек по количеству побед на хардовом покрытии с начала сезона 2020 года. Американка одержала 135 побед, полька — 147. Отметим, что в это число входят и победы на командных турнирах.

Ранее Пегула обыграла Диан Парри из Франции (53-я в рейтинге WTA) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Пекине — 6:1, 7:6 (7:4). В 1/16 финала турнира американка встретится с 39-й ракеткой мира российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой, которая в своём матче оказалась сильнее китаянки Ван Синьюй (3:6, 6:4, 7:5).