Кори Гауфф одержала уверенную победу во втором круге турнира WTA-1000 в Пекине

Завершился матч второго круга турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором шестая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф в двух сетах обыграла Клару Бюрель из Франции (56-я в рейтинге WTA) —7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 40 минут. Американская не смогла выполнить ни одного эйса, но допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнта из 17 заработанных (29%). На счету Бюрель три выигранных брейк-пойнт из пяти (60%), один эйс и три двойные ошибки.

В 1/16 финала соревнований в Пекине Гауфф встретится с 34-й ракеткой мира британский теннисисткой Кэти Бултер.

Напомним, турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября. Действующей чемпионкой турнира является лидер мирового рейтинга WTA спортсменка из Польши Ига Швёнтек.