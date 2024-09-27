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Кори Гауфф одержала уверенную победу во втором круге турнира WTA-1000 в Пекине

Кори Гауфф одержала уверенную победу во втором круге турнира WTA-1000 в Пекине
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Завершился матч второго круга турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором шестая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф в двух сетах обыграла Клару Бюрель из Франции (56-я в рейтинге WTA) —7:5, 6:3.

Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК
Клара Бюрель
Франция
Клара Бюрель
К. Бюрель
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Матч продолжался 1 час 40 минут. Американская не смогла выполнить ни одного эйса, но допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнта из 17 заработанных (29%). На счету Бюрель три выигранных брейк-пойнт из пяти (60%), один эйс и три двойные ошибки.

В 1/16 финала соревнований в Пекине Гауфф встретится с 34-й ракеткой мира британский теннисисткой Кэти Бултер.

Напомним, турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября. Действующей чемпионкой турнира является лидер мирового рейтинга WTA спортсменка из Польши Ига Швёнтек.

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