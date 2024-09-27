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«Потеряла радость быть теннисисткой» Каролин Гарсия досрочно завершила сезон

«Потеряла радость быть теннисисткой» Каролин Гарсия досрочно завершила сезон
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Французская теннисистка Каролин Гарсия в социальных сетях опубликовала большой пост, в котором заявила, что досрочно завершает сезон, сославшись на проблемы с плечом, а также на ментальные трудности, токсичное мышление и панические атаки.

«В Гвадалахаре завершился мой сезон 2024 года. Это было непростое решение, ведь в теннисе каждая неделя отдыха — это потеря рейтинговых очков и упущенные возможности. Но я знаю, что это правильный выбор, чтобы вернуться сильнее в 2025 году и снова бороться за важные моменты.

Физически довела своё плечо до предела, пытаясь восстанавливаться во время соревнований, и это не сработало. Мне нужно больше времени на отдых, чтобы как следует восстановиться. Ментально мне нужна перезагрузка. Нужно отойти от постоянной работы в теннисе, взять настоящий отпуск, воссоединиться с семьёй и близкими людьми, позволить себе дышать без давления из-за результатов.

В этом году мой образ мышления был токсичным. Потеряла радость быть теннисисткой и стала одержима рейтингом и победами. Мои результаты не соответствовали поставленным целям и ожиданиям.

Устала от тревоги, панических атак, слёз перед матчами. Устала от того, что упускаю семейные моменты и никогда не буду иметь места, которое можно назвать домом и жить в мире, где моя ценность измеряется результатами прошлой недели, моим рейтингом или невынужденными ошибками», — написала Гарсия в социальных сетях.

Теннисистка также сообщила, что, несмотря ни на что, любит теннис и начнёт подготовку к новому сезону через несколько недель.

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