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Турнир WTA-1000 в Пекине: результаты матчей 27 сентября

Турнир WTA-1000 в Пекине: результаты матчей 27 сентября
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Сегодня, 27 сентября, в китайском Пекине начались матчи второго круга хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего соревновательного дня.

Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Результаты 27 сентября:

  • Вероника Кудерметова — Ван Синьюй – 3:6, 6:4, 7:5;
  • Анна Калинская — Хейли Баптист — 3:6, 7:6, 7:6;
  • Диана Шнайдер — Софья Кенин — 6:2, 6:3;
  • Юлия Стародубцева — Катержина Синякова — 6:2, 6:2;
  • Ребекка Шрамкова — Екатерина Александрова — 3:6, 6:4, 6:2;
  • Элина Аванесян — Кэролайн Доулхайд — 6:3, 5:7, 6:2;
  • Кэти Бултер — Клара Таунсенд — 6:4, 6:4;
  • Гретье Миннен — Анастасия Потапова — 7:5, 2:6, 6:4;
  • Питон Стирнс — Лейла Фернандес — 7:5, 6:2;
  • Магдалена Френх — Алисия Паркс — 6:4, 5:7, 6:4;
  • Кэти Волынец — Марта Костюк — 7:5, 6:3;
  • Паула Бадоса — Виктория Томова — 6:3, 6:2;
  • Наоми Осака — Юлия Путинцева — 3:6, 6:4, 6:2;
  • Чжан Шуай — Эмма Наварро — 6:4, 6:2;
  • Кори Гауфф — Клара Бюрель — 7:5, 6:3;
  • Джессика Пегула — Диан Парри — 6:1, 7:6.
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