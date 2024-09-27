Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-1000 в Пекине: результаты матчей 27 сентября

Сегодня, 27 сентября, в китайском Пекине начались матчи второго круга хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего соревновательного дня.

Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай). Результаты 27 сентября:

Вероника Кудерметова — Ван Синьюй – 3:6, 6:4, 7:5;

Анна Калинская — Хейли Баптист — 3:6, 7:6, 7:6;

Диана Шнайдер — Софья Кенин — 6:2, 6:3;

Юлия Стародубцева — Катержина Синякова — 6:2, 6:2;

Ребекка Шрамкова — Екатерина Александрова — 3:6, 6:4, 6:2;

Элина Аванесян — Кэролайн Доулхайд — 6:3, 5:7, 6:2;

Кэти Бултер — Клара Таунсенд — 6:4, 6:4;