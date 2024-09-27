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Турнир ATP-500 в Пекине: результаты матчей 27 сентября

Турнир ATP-500 в Пекине: результаты матчей 27 сентября
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Сегодня, 27 сентября, закончились матчи первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня соревнований.

Турнир ATP-500 в Пекине. Первый круг, 27 сентября:

  • Бу Юньчаокэтэ – Шан Цзюньчэн – 6:7, 6:2, 6:4;
  • Алехандро Давидович-Фокина — Чжан Чжичжэнь – 6:3, 4:6, 6:3;
  • Карен Хачанов — Роберто Карбальес Баэна — 6:4, 6:4;
  • Роберто Баутиста-Агут — Артур Риндеркнеш — 6:3, 6:4;
  • Франсиско Серундоло — Якуб Меншик — 7:6, 6:1;
  • Лоренцо Музетти — Зизу Бергс - 7:5, 4:6, 6:3;
  • Роман Сафиуллин — Стэн Вавринка — 6:3, 6:4;
  • Андрей Рублёв  — Пабло Карреньо Буста – 6:0, 4:6, 6:4;
  • Карлос Алькарас — Джованни Мпетчи Перрикар — 6:4, 6:4;
  • Даниил Медведев — Гаэль Монфис — 6:3, 6:4.

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Даниила Медведева (7:6, 7:6).

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