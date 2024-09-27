Турнир ATP-500 в Пекине: результаты матчей 27 сентября
Сегодня, 27 сентября, закончились матчи первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня соревнований.
Турнир ATP-500 в Пекине. Первый круг, 27 сентября:
- Бу Юньчаокэтэ – Шан Цзюньчэн – 6:7, 6:2, 6:4;
- Алехандро Давидович-Фокина — Чжан Чжичжэнь – 6:3, 4:6, 6:3;
- Карен Хачанов — Роберто Карбальес Баэна — 6:4, 6:4;
- Роберто Баутиста-Агут — Артур Риндеркнеш — 6:3, 6:4;
- Франсиско Серундоло — Якуб Меншик — 7:6, 6:1;
- Лоренцо Музетти — Зизу Бергс - 7:5, 4:6, 6:3;
- Роман Сафиуллин — Стэн Вавринка — 6:3, 6:4;
- Андрей Рублёв — Пабло Карреньо Буста – 6:0, 4:6, 6:4;
- Карлос Алькарас — Джованни Мпетчи Перрикар — 6:4, 6:4;
- Даниил Медведев — Гаэль Монфис — 6:3, 6:4.
Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Даниила Медведева (7:6, 7:6).
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