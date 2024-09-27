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Турнир ATP-500 в Токио: результаты матчей 27 сентября

Турнир ATP-500 в Токио: результаты матчей 27 сентября
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Сегодня, 27 сентября, в японском Токио начались матчи второго круга хардового турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня соревнований.

Турнир ATP-500 в Токио (Япония). Второй круг, 27 сентября:

  • Джек Дрейпер (Великобритания) — Хуберт Хуркач (Польша) — 6:4, 6:4;
  • Бен Шелтон (США) — Мариано Навоне (Аргентина) — 6:4, 6:3;
  • Артюр Фис (Франция) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:7/отказ;
  • Уго Умбер (Франция) — Брэндон Накашима (США) — 6:3, 6:2.

Отметим, что российские теннисисты не заявлены на турнир в Токио. Действующим победителем соревнований является американец Бен Шелтон.

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