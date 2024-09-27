Турнир ATP-500 в Пекине: расписание матчей 28 сентября

В субботу, 28 сентября, в Пекине (Китай) начнутся матчи второго круга хардового турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня турнира. Завтра выступят трое россиян: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Павел Котов.

Турнир ATP-500 в Пекине (Китай).

Расписание матчей 28 сентября (время московское, предварительное):

06:00 — Флавио Коболли (Италия) — Павел Котов (Россия);

07:30 — Иржи Легечка (Чехия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания);

09:00 — Янник Синнер (Италия) — Роман Сафиуллин (Россия);

15:30 — Адриан Маннарино (Франция) — Даниил Медведев (Россия).

Соревнования в столице Китая с призовым фондом $ 3 720 165 проходят с 26 сентября по 2 октября. В прошлом году россиянин Даниил Медведев дошёл до финала соревнований в Пекине, уступив итальянцу Яннику Синнеру в матче за титул (6:7, 6:7).