Турнир WTA-1000 в Пекине: расписание матчей 28 сентября

В субботу, 28 сентября, в Пекине (Китай) пройдут матчи второго круга хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми интересными встречами дня. На корт выйдут четыре россиянки — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Мирра Андреева и Камилла Рахимова, а также белоруска Арина Соболенко.

Турнир WTA-1000 в Пекине (Китай).

Расписание матчей 28 сентября (время московское, предварительное)

6:00 — Дарья Касаткина (Россия) — Яна Фетт (Хорватия)

6:00 — Моюка Учижима (Япония) — Магда Линетт (Польша)

6:00 — Людмила Самсонова (Россия) — Кристина Букша (Испания)

6:00 — Элизабетта Коччаретто (Италия) — Элисе Мертенс (Бельгия)

6:00 — Жасмин Паолини (Италия) — Клара Таусон (Дания)

7:30 — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Аманда Анисимова (США)

7:30 — Сыцзя Вэй (Китай) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)

7:30 — Арина Соболенко (Беларусь) — Мананчэйа Савангкаев (Таиланд)

7:30 — Жаклин Кристиан (Румыния) — Барбора Крейчикова (Чехия)

9:00 — Даяна Ястремская (Украина) — Надя Подорошка (Аргентина)

9:30 — Юань Юэ (Китай) — Каролина Мухова (Чехия)

9:30 — Эшлин Крюгер (США) — Лулу Сун (Австралия)

11:00 — Мэдисон Киз (США) — Сара Соррибес-Тормо (Испания)

11:00 — Мира Андреева (Россия) — Ирина Бегу (Румыния)

12:30 — Виктория Голубич (Швейцария) — Донна Векич (Хорватия)

14:00 — Камилла Рахимова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай)