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Турнир ATP-500 в Токио: расписание матчей 28 сентября

Турнир ATP-500 в Токио: расписание матчей 28 сентября
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В субботу, 28 сентября, в Токио (Япония) состоятся матчи второго круга хардового турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня турнира, на котором сыграют Томми Пол, Кей Нисикори и Хольгер Руне.

Турнир ATP-500 в Токио (Япония).
Расписание матчей 28 сентября (время московское, предварительное):

5:00 — Томми Пол (США) — Томаш Махач (Чехия);
6:30 — Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Алекс Михельсен (США);
8:00 — Джордан Томпсон (Австралия) — Кей Нисикори (Япония);
12:00 — Йосихито Нисиока (Япония) — Хольгер Руне (Дания).

Отметим, что российские теннисисты не заявлены на турнир в Токио. Действующим победителем соревнований является американец Бен Шелтон.

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