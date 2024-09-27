Турнир ATP-500 в Токио: расписание матчей 28 сентября

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В субботу, 28 сентября, в Токио (Япония) состоятся матчи второго круга хардового турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня турнира, на котором сыграют Томми Пол, Кей Нисикори и Хольгер Руне.

Турнир ATP-500 в Токио (Япония).

Расписание матчей 28 сентября (время московское, предварительное):

5:00 — Томми Пол (США) — Томаш Махач (Чехия);

6:30 — Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Алекс Михельсен (США);

8:00 — Джордан Томпсон (Австралия) — Кей Нисикори (Япония);

12:00 — Йосихито Нисиока (Япония) — Хольгер Руне (Дания).

Отметим, что российские теннисисты не заявлены на турнир в Токио. Действующим победителем соревнований является американец Бен Шелтон.