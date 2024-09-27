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«Нет времени, чтобы дышать». Алькарас — об эмоциях в первом круге Пекина

«Нет времени, чтобы дышать». Алькарас — об эмоциях в первом круге Пекина
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал своё раздражение в матче с французским теннисистом Джованни Мпетчи Перрикаром в первом круге турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

«Когда отыграл три брейк-пойнта и наконец выиграл сет, для меня это было очень важно. Я был зол на то, что произошло, потому что чувствовал, что у меня нет времени между розыгрышами, мне нужно бежать, и у меня нет времени, чтобы дышать или отдыхать. У меня не было времени взять полотенце и выполнить свою процедуру. Это меня разозлило. Он допустил три двойные ошибки в начале второго сета, что мне помогло. Пришлось быть очень сконцентрированным", — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, встреча Алькараса и Перрикара завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу испанца. В следующем круге он встретится с Таллоном Грикспором из Нидерландов.

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