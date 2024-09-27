«Впереди заслуженный отдых». Павлюченкова — о досрочном завершении сезона

25-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что досрочно завершает сезон.

«Жаль, что не смогу сыграть в Пекине и на всей азиатской серии! Перед такими чудесными фанатами. Это был очень длинный сезон, и теперь он для меня закончен. Спасибо за поддержку. Впереди долгожданный и заслуженный отдых», — написала Павлюченкова в социальных сетях.

Ранее Анастасия Павлюченкова снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 6 октября.

На Открытом чемпионате США — 2024 Павлюченкова уступила первой ракетке мира польской теннисистке Швёнтек в третьем круге со счётом 4:6, 2:6.